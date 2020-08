Rinnovo Ibrahimovic, giorni decisivi: il Milan discute con Raiola (Di giovedì 27 agosto 2020) , ma si va verso l’ok. Nella notte la telefonata decisiva Ore decisive per il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’accordo tra rossoneri e giocatore, nonostante le smentite delle ultime ore. Nella notte c’è stata la telefonata decisiva. Raiola smentisce – si legge – ma ci siamo. Il club rossonero darà ad Ibra quanto richiesto, nel fine settimana dovrebbero esserci le firme. Manca poco ormai, ma Zlatan rimane in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

