Rinnovo Hysaj, l’agente: “Sono molto pessimista, niente accordo con il Napoli” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “I rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo si sono conclusi in tempi rapidissimi. Quello di Hysaj, invece, resta difficile. Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo”. Così Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha dichiarato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo salvaguardare i miei calciatori. Starà agli azzurri capire se cedere Elseid o liberarlo a zero. Ovviamente, le squadre che lo cercano dovranno andare bene a lui, tecnicamente e a livello di progetto. E’ una situazione molto complessa. Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole ... Leggi su anteprima24

