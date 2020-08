Rinnovo Castrovilli, la Fiorentina vuole blindare il centrocampista (Di giovedì 27 agosto 2020) . Stipendio da top player, si va verso la conferma Castrovilli rimarrà a Firenze. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al talento viola della Fiorentina, la società sta facendo di tutto per poterlo trattenere anche nella prossima stagione. Pronto un Rinnovo fino al 2025 con un ritocco dell’ingaggio: lo stipendio sarà da top player dopo un anno di serie A. Pradè ora pensa a Milenkovic e Pezzella, per dare a Iachini una rosa competitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

