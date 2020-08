Rinnovo Aubameyang, Arteta: «Sono ottimista» (Di giovedì 27 agosto 2020) Arteta ha parlato della trattativa per il Rinnovo contrattuale di Aubameyang: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato della trattativa per il Rinnovo contrattuale di Pierre-Emerick Aubameyang. «Sono ottimista, abbiamo avuto dei colloqui positivi con lui e Sono fiducioso che si possa trovare un accordo molto presto. È ciò che sento. Lui dovrebbe essere molto felice e penso possa stare molto tempo da noi. I tifosi ne saranno felici». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

