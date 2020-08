"Ringrazio chi gli ha salvato la vita". Le lacrime di Tiziano Ferro per il cane - (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlo Lanna Commozione per Tiziano Ferro nel rivedere il piccolo Beau. Il cucciolo di Dobermann ha superato l'interno dopo la corsa dal veterinario avvenuta nelle ultime ore. Il video ha fatto emozionare i fan Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei due cuccioli di Dobermann, che aveva adotto lo scorso mese di aprile, ha avuto un malore ed è stato condotto in tutta fretta dal veterinario. A causa di un’emorragia interna il piccolo Beau ha rischiato di non sopravvivere all’operazione. L’artista insieme a Victor si è unito in una preghiera, sperando che il Doberman potesse tornare a scodinzolare al più presto. Il ... Leggi su ilgiornale

ilgiornale : Pianto liberatorio per Tizianbo Ferro dopo l'intervento (riuscito) al cucciolo di Dobermann. Il web esulta insieme… - dchandlersk2 : RT @pippociorra: ringrazio molto i responsabili di @passaggicultura e @UniCamerino per l'invito (immeritato) al loro bellissimo festival, p… - francogarna : 'Ringrazio chi gli ha salvato la vita'. Le lacrime di Tiziano Ferro per il cane - cgxx178 : RT @CivitaAlessia: Sto facendo un meraviglioso rewatch di Prison Break con la mia family e sono molto proud of me per aver convinto tutti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ringrazio chi Ancora Aquilani: “Ringrazio i 2000 che si sono presentati. Felice per Commisso” Fiorentina.it "Ringrazio chi gli ha salvato la vita". Le lacrime di Tiziano Ferro per il cane

Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei ...

Ancora Aquilani: “Ringrazio i 2000 che si sono presentati. Felice per Commisso”

Il mister della Primavera: “Non sono sorpreso che Krastev abbia fatto una grande partita. Obiettivi? Portare più giocatori possibili in Prima Squadra” Queste le dichiarazioni di mister Alberto Aquilan ...

Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei ...Il mister della Primavera: “Non sono sorpreso che Krastev abbia fatto una grande partita. Obiettivi? Portare più giocatori possibili in Prima Squadra” Queste le dichiarazioni di mister Alberto Aquilan ...