Rifiuti e biodigestori: venerdì la manifestazione di “Nessuno tocchi l’Irpinia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia”. Di seguito il testo completo: “Venerdì 28 agosto, alle ore 10.00, in Piazza Libertà, ad Avellino, si svolgerà la manifestazione contro la realizzazione dell’impianto di trattamento dei Rifiuti nel comune di Chianche e la localizzazione dei biodigestori nei territori di pregio agricolo e naturalistico della nostra provincia e perché siano programmati in aree industriali idonee, attrezzate e ben collegate. Una mobilitazione, quindi, per supportare una diversa idea dell’uso del nostro territorio e un modello di sviluppo sostenibile, per contribuire a definire un ciclo provinciale integrato dei ... Leggi su anteprima24

