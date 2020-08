Rifiuta di alzare il pugno, viene circondata e insultata: il bullismo dei Black Lives Matter – Il video (Di giovedì 27 agosto 2020) La recente manifestazione pubblica dei Black Lives Matter, tenutasi nella capitale americana Washington D.C., è stata caratterizzata da vere e proprie azioni intimidatorie degne del peggior bullismo. Vittima degli estremisti presenti all’interno del gruppo di protesta, già inferocito a seguito dell’episodio di violenza avvenuto nei confronti di Jacob Blake, è stata una donna di nome Lauren Victor, colpevole di non aver alzato il pugno in segno di protesta. Lauren era seduta insieme ad altri clienti all’esterno di un locale pubblico quando a un certo punto, intorno alle 18:30, fanno la loro comparsa i manifestanti Black Lives Matters intonando lo slogan «No Justice, No Peace». Un gruppo dei circa 150 ... Leggi su open.online

