Ride4Hope: il CicloTour in Puglia per la ricerca sui tumori cerebrali infantili (Di giovedì 27 agosto 2020) Ride4Hope: il CicloTour in Puglia, per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica Gillette rinnova il suo impegno verso progetti che guardino con fiducia al futuro e che possano migliorare la vita di chi non può lottare da solo, come, in questo caso, i bambini. Per questo il brand ha scelto di sostenere il progetto Ride4Hope della Fondazione Heal. Un percorso in bicicletta lungo 400km, compiuto da due papà Simone De Biase e Andrea Gentile, gambe forti e i loro piccoli nel cuore. HEALiade/Ride4Hope è un viaggio epico, accompagnato dalla tempesta nel cuore, ma il coraggio nelle gambe, nei polsi e nel cervello che promuove la raccolta fondi “Adotta un Km per la ricerca” ospitata su la ... Leggi su tpi

