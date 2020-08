Riapertura stadi, la Germania ci ripensa: attesa la decisione della Merkel (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSe l’Italia ha nella Germania uno dei modelli da seguire, allora non sono in arrivo buone notizie per i tifosi. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Angela Merkel starebbe per vietare al pubblico i grandi eventi e tra questi rientrerebbero anche le partite dei campionati tedeschi. Gli stadi in Bundesliga, insomma, rischiano di rimanere chiusi almeno fino alla fine del 2020 a causa dell’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni. A riportare la notizia è il sito Kicker che parla, però, di possibili eccezioni per le regioni con un numero molto limitato di contagiati da covid-19. La bozza sarebbe pronta e l’ultima decisione spetterà alla cancelleria Angela Merkel, mentre l’Italia segue con interesse l’evolversi ... Leggi su anteprima24

