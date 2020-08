Riapertura scuole, il governatore della Campania De Luca è scettico: “Non ci sono le condizioni” (Di giovedì 27 agosto 2020) Si parla parecchio sulla Riapertura delle scuole, argomento prioritario nelle decisioni del governo dalla Riapertura dopo il difficile periodo coincidente al lockdown, sopratutto a causa delle differenti idee tra governo e regioni. Governo vs Regioni Il percorso portato avanti dal governo segue passo passo la strada indicata dal Comitato Tecnico Scientifico, mentre le Regioni lamentano una poca tutela e richiedono norme più coerenti e realistiche al contesto, come già espresso nell’ultimo confronto tra le parti, sopratutto in termini di distanziamento degli studenti tra le classi e nei trasporti scolastici, argomenti che necessitano di un accordo completo tra le parti interessate per permettere il normale inizio delle lezioni, programate per settembre. La posizione di De Luca Il ... Leggi su giornal

AzzolinaLucia : Voglio aggiornarvi su alcune delle cose che stiamo facendo in queste ore al Ministero per la riapertura delle scuol… - Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Molinari: 'Manca ancora un piano chiaro e complessivo sulla riapertura delle scuole': A pochi giorni dalla riapertura del… - capitan66330410 : @alfredoferrante Riposi pure, ci vediamo a settembre alla riapertura delle scuole ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Tutto (o quasi) sulla riapertura delle scuole Il Post Coronavirus in Emilia-Romagna, scuola: febbre da misurare e pediatra da avvertire, compiti dei genitori

Ci dovranno pensare i genitori ad avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da coronavirus. Lo prevede il rapporto «Indicazioni operative per la gestione di ...

Lapo Elkann: «Mi sentivo meno degli altri. Ho imparato a chiedere aiuto e non mi vergogno più di quello che sono»

Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...

Ci dovranno pensare i genitori ad avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da coronavirus. Lo prevede il rapporto «Indicazioni operative per la gestione di ...Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...