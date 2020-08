Riapertura scuole, i gravi vuoti normativi e organizzativi segnalati dai presidi (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella riunione in videoconferenza di ieri con una rappresentanza del Ministero dell’Istruzione finalizzata a discutere le criticità ancora da risolvere in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’associazione dei presidi, Anp ha fatto presente che sussistono, a tutt’oggi, numerosi problemi tra i quali: Lavoratori fragili. Al momento, vi è una lacuna normativa che riguarda i lavoratori fragili che non possono prestare l’attività lavorativa neppure in modalità agile. L’eventuale assenza come deve essere gestita? Abbiamo dunque sollecitato un intervento prescrittivo in merito;Smart working del personale ATA. Come si coniuga l’art. 32, comma 4, del decreto-legge “Agosto” con la possibilità che, tra il personale delle segreterie, vi siano lavoratori fragili che potrebbero ... Leggi su huffingtonpost

