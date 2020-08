Riapertura scuola, Salvini “Azzolina incapace, pronta mozione di sfiducia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Riapertura scuola, Salvini contro la ministra Azzolini: “È incapace, presenteremo una mozione di sfiducia a nome degli studenti” Riapertura scuola, Salvini in campagna elettorale per le regionali a Caserta, tuona contro la ministra dell’istruzione Lucia Azzolini: “È incapace” e annuncia che la Lega Nord presenterà una mozione di sfiducia “a nome di otto milioni di studenti e famiglie”. Dopo la tappa di ieri a Benevento del leghista (dove è stato in pubblico senza mascherina e pertanto sarà multato, ha annunciato il sindaco della città sannita, Clemente Mastella), continua il tour elettorale che oggi prevede ... Leggi su bloglive

Riapertura scuola, Salvini “Azzolina incapace, pronta mozione di sfiducia”

