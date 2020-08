Resident Evil sbarcherà su Netflix: annunciata ufficialmente la serie TV (Di giovedì 27 agosto 2020) Resident Evil diventerà una serie TV su Netflix. In realtà la notizia era trapelata lo scorso anno e a febbraio 2020 è stata pubblicata accidentalmente la sinossi. Ora abbiamo la conferma ufficiale.Secondo una sinossi più dettagliata pubblicata da Netflix, lo show sarà diviso in due linee temporali che seguono le disavventure delle sorelle gemelle Jade e Billie Wesker. Nella prima sequenza temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City. Più tempo trascorrono qui, più si rendono conto che la città è più di quanto sembri e che il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

