Resident Evil: la serie tv di Netflix si farà, annunciato lo showrunner (Di giovedì 27 agosto 2020) La serie live-action di Resident Evil è stato ufficializzato da Netflix, che nel frattempo ha già trovato uno showrunner: si tratta di uno degli autori di Supernatural. Fan di Resident Evil a rapporto: la serie tv di Netflix basata sul celebre videogioco è in fase di sviluppo, e abbiamo già il nome dello showrunner e del regista del pilot. Sarà Andrew Dabb, sceneggiatore, produttore e showrunner di Supernatural, il popolare show di The CW, a prendersi carico del compito di portare Resident Evil sul piccolo schermo, aiutato da Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) che dirigerà invece i primi due ... Leggi su movieplayer

