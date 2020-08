Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana: emozioni senza tempo a piazza Castello (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Le musiche della tradizione napoletana, la delicatezza dei ricordi e un sound senza tempo. Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana hanno strappato l’applauso convinto del pubblico di piazza Castello nella terza serata di Benevento Città Spettacolo. Sold out l’appuntamento che ha animato il centro storico cittadino con brani che si rivelano sempre in grado di toccare l’anima di grandi e piccini. Da “Guaglione” a “Chella llà“, passando per “Oi Vita” e “O Sarracino”, fino ad arrivare a “Ma la Notte no”. Arbore ha allietato la platea alternando le varie canzoni ad aneddoti e curiosità comiche. ... Leggi su anteprima24

radiocalabriafm : Renzo Arbore e L'O. Italiana - Come facette mammeta - 70paoloiannotta : Siamo presenti alla manifestazione ' Benevento Città Spettacolo'; Prontissimi per il concerto di Renzo Arbore in Pi… - GIGGIONAPOLI : @Lunadargento5 Una trasmissione RAI ( ODEON) condotta da Renzo Arbore negli anni 80/90 in un servizio in Thailandia… - GammaStereoRoma : Renzo Arbore - Ma la notte no -

