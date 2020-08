Renzi agli Insegnanti: “Auguri di Buon Lavoro ai Docenti che Iniziano a Fare i Test Sierologici” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi diffonde un comunicato rivolto agli Insegnanti. Ecco quanto dichiarato dall’ex presidente del consiglio: “Finalmente, si sono accorti tutti che riaprire le scuole è la priorità. Quando lo dicevo io, fin dal marzo scorso, mi prendevano in giro. Mi dicevano: sei il solito esagerato, c’è tempo, è presto. Bene. Non accetteremo che adesso qualcuno provi a dire che è tardi. Sono mesi che diciamo che sulla riapertura della scuola ci giochiamo tutto: sulla pelle dei nostri figli non si scherza. Mi auguro che il 14 settembre vada tutto bene, davvero. Intanto, un caro augurio di Buon Lavoro ai professori che Iniziano a Fare i ... Leggi su youreduaction

latwittipe : @bellaotero82 @Ted0foro @annaconcetta48 @BimbiMeb Eh ma pure quelli che fanno sempre i pesci in barile non è che pi… - ilpalombaro : RT @fiuseppe: @borghi_claudio Ho un piccolo dubbio,ma l'allora Sottosegret..del governo Renzi e poi Gentiloni,con delega agli Affari Europe… - EmyRoyaleagle : RT @RadioSavana: #RadioSavana ?? #DiMaio contro #Renzi: 'Chiedo a #Renzi di liberare le istituzioni dal #PD, oltre ad essere un partito c… - aAnnanka : RT @RadioSavana: #RadioSavana ?? #DiMaio contro #Renzi: 'Chiedo a #Renzi di liberare le istituzioni dal #PD, oltre ad essere un partito c… - Raffael48420289 : @matteorenzi Poveri ragazzi costretti a correre e sorridere agli scatti dei fotografi ...che brutta fine renzi che… -