Reguilon, Juventus e Napoli interessate? Nel frattempo lui…si tuffa! (Di giovedì 27 agosto 2020) Reguilon, Juventus e Napoli interessate? Nel frattempo lui…si tuffa! ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Reguilon, Juventus e Napoli interessate? Nel frattempo lui...si tuffa! - - cn1926it : #Reguilòn, forte concorrenza per il #Napoli: club di #Premier su di lui, occhio anche a #Juventus e #Inter - lamarcadomenico : Su #Bellerin si muove il #Psg, si allontana la #Juventus. #Siviglia su #Acuna dello #Sporting per sostituire… - ilnapolionline : Reguilon piace al Napoli, ma la Juventus potrebbe inserirsi - -

Ultime Notizie dalla rete : Reguilon Juventus

Al Napoli serve un terzino sinistro. Faouzi Ghoulam andrà via sicuramente e Mario Rui ha dimostrato di essere un buon giocatore ma non il terzino che ti permette di fare un salto di qualità. E così gl ...Il primo nome resta quello di Reguilon del Real Madrid ma aumentano le possibilità di vedere in azzurro Luca Pellegrini. Una trattativa complicata dalla valutazione di 35 milioni di euro fatta dal pat ...