Regole anti Covid non rispettate: Roma in tribunale a settembre dopo denuncia del Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Mercoledì 4 settembre presso il tribunale Federale Nazionale verranno discussi i deferimenti a carico della Roma per responsabilità oggettiva, del medico giallorosso Massimo Manara e del CEO Guido Fienga. Leggi su tuttonapoli

