Regionali, sondaggio shock. Ecco la rilevazione che fa tremare il governo (Di giovedì 27 agosto 2020) Le elezioni Regionali previste per il 20 e 21 settembre rappresentano sicuramente uno step, decisivo per il futuro del governo. Sei le regioni che andranno al voto: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia e stando a quanto riferito dagli ultimi sondaggi realizzati, il centro destra sarebbe avanti in 5 regioni su 6. Il Pd e il M5s potrebbero così predere uno scossone. Risulta infatti che le due forze di maggioranza, dopo estenuanti trattative, siano riuscite a coalizzarsi solamente in Liguria, dove Ferruccio Sansa cercherà di scalzare Giovanni Toti, riferisce il Giornale. Il candidato del centrodestra sembrerebbe però raggiungere la riconferma. Prenderebbe il 51-55% dei voti, contro il 39-43% del candidato giallorosso. In Toscana, Susanna Ceccardi, candidata leghista per il centrodestra, registra una forbice ... Leggi su ilparagone

