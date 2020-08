Regionali in Campania: il candidato imita il boss di Gomorra ed è polemica (Di giovedì 27 agosto 2020) Un primo piano in bianco e nero e la frase “C’amma ripiglià tutto chell’ che è o’ nuostr” (dobbiamo riprenderci tutto ciò che è nostro, ndr). È con una delle frasi più celebri della serie tv Gomorra che Ciro Attanasio comincia il suo video elettorale per lancia la propria candidatura consigliere regionale in Campania nella lista Più Campania in Europa, nella coalizione del presidente ricandidato Vincenzo De Luca. Attanasio, imitando il tono dei boss nella serie Sky, spiega nello spot – della vicenda si occupa oggi ‘Il Mattino’ – che si tratta di riprendersi “sanità, rifiuti, industria, turismo, lavoro. Ma soprattutto dignità e rispetto”. Il video ha generato ... Leggi su ildenaro

