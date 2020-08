Regionali, firma il patto di lealtà in diretta: oggi alle 18 (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In diretta social con i cittadini di Napoli per ascoltarli e rispondere alle loro domande, ma soprattutto per sottoscrivere il “patto di lealtà“. È l’iniziativa di Angela Giugliano, candidata alle elezioni Regionali nella lista +Campania in Europa. L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 27 alle ore 18, sulla pagina ufficiale Facebook della candidata. “Ascoltare il territorio e stringere con i cittadini un patto di lealtà“, commenta la Giugliano, “è il mio impegno concreto. Insieme vinceremo la sfida“. L'articolo Regionali, firma il patto di lealtà in ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali firma Regionali, firma il patto di lealtà in diretta: oggi alle 18 anteprima24.it Coronavirus, medici nelle scuole: firmata una nuova ordinanza regionale

Le Asl della Toscana dovranno attivare specifiche procedure per ricercare professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero dell'istruzione in vista del ...

Abate contro la trasformazione del Frecciargento Sibari-Bolzano: “non si tocca”

La senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione “Questioni Regionali” difende il frecciargento e chiede che la Santelli si affianchi alle sue richieste. No alla trasformazione del Frec ...

