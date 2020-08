Regionali, ecco l’ordine di candidati e liste sulla scheda elettorale nel Sannio (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato sorteggiato pochi minuti fa, in un’aula del Tribunale di Benevento, l’ordine di comparizione dei candidati presidenti e delle liste in corsa alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. candidati presidente: Sergio Angrisano (Terzo Polo) Vincenzo De Luca (Centrosinistra) Valeria Ciarambino (Movimento Cinque Stelle) Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere) Luca Saltalamacchia (Terra) Giuliano Granato (Potere al Popolo) Stefano Caldoro (Centrodestra) Ordine liste nelle coalizioni a sostegno di Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro Vincenzo De Luca 1 Davvero – Partito Animalista 2 Centro Democratico 3 Più campania in Europa 4 Noi Campani 5 PER 6 Fare Democratico – Popolari 7 Campania Popolare 8 Democratici e Progressisti 9 ... Leggi su anteprima24

zaiapresidente : ?????? Ecco la squadra di 165 candidati che mi sostiene alle prossime Elezioni Regionali del 20/21 settembre. L’IMPEGN… - borghi_claudio : Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio region… - LegaSalvini : ECCO... GIÀ STANNO PENSANDO DI RINVIARE LE REGIONALI DOVE PD E 5 STELLE RISCHIANO L’OSSO DEL COLLO... CI RENDIAMO C… - rosarioT1970 : RT @RaffaelePizzati: Regionali 2020: ecco tutti i candidati di @ItaliaViva . - nanni_antonio : RT @rosadamato634: ??IL TRASFORMISMO E LA MALA POLITICA Puntuale come un orologio, a ogni elezione, ecco che inizia il balletto dei cambi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali ecco Regionali Liguria, ecco l’ordine dei candidati sulla scheda elettorale: Toti quarto, Sansa secondo Genova24.it Completato il roster del Basket Cecina con il ritorno di Obinna Nwokoye

Il Basket Cecina chiude il suo roster in vista del prossimo campionato di serie B con un ritorno, quello del 25enne pivot Obinna Raphael NWOKOYE, che aveva già militato nelle file rossoblù nella secon ...

Mangialardi ci crede: «Io sono avanti,

Giornata maceratese, quella di oggi, per Maurizio Mangialardi, candidato governatore della Regione Marche per il centrosinistra. L’appuntamento è nella redazione di Cronache Maceratesi. Originario di ...

