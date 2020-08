Regge l'asse Pd-M5s sulla legge elettorale e le riforme (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI. - Il pressing del Partito Democratico sugli alleati sembra dare i suoi frutti: prima Nicola Zingaretti e poi Graziano Delrio, avevano ribadito le condizioni per tenere insieme il fronte del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, a cominciare dall'approvazione di una nuova legge elettorale in grado di garantire rappresentatività politica e territoriale. Di Maio raccoglie l'appello dem E oggi Luigi Di Maio raccoglie l'appello dei dem a dare il via libera ai correttivi su cui si basava l'accordo che ha portato alla nascita del governo Conte (e che sono la condizione per il Sì del Pd al taglio degli eletti). "Se c'è qualcuno che frena non siamo certo noi", sottolinea il ministro degli Esteri. "sulla legge elettorale noi siamo d'accordo", ... Leggi su agi

Fabris: se Valdastico Nord affonda Pedemontana Veneta non reggerà

«Oggi la madre di tutte le opere incompiute abita qui e si chiama Valdastico Nord, è lei la nuova Salerno-Reggio Calabria visto che quella originaria è conclusa e che l’altro cantiere infinito, quello ...

