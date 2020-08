Referendum, “M5s pronto a votare prima la legge elettorale, l’intoppo non siamo noi”. Di Maio apre alla richiesta Pd. E chiede coerenza ai partiti che hanno votato per il taglio (Di giovedì 27 agosto 2020) “Se c’è qualcuno che frena non siamo certo noi”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accoglie l’appello di Nicola Zingaretti – che aveva chiesto garanzie sull’approvazione dei correttivi da accompagnare al taglio dei parlamentari (condizione indispensabile per il Sì del Pd) – e rimanda la palla nel campo delle altre forze della maggioranza: “Sulla legge elettorale noi siamo d’accordo. Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente. Per noi quel patto va rispettato“. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex leader dei 5 stelle spiega che il Movimento è pronto “a ... Leggi su ilfattoquotidiano

