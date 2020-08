Referendum, cosa dicono (davvero) i numeri sul rapporto parlamentari-abitanti in Europa. Ecco come cambierà in Italia dopo il taglio (Di giovedì 27 agosto 2020) Se vincerà il Sì al Referendum sul taglio di deputati e senatori, in Italia il rapporto tra parlamentari e popolazione scenderà a circa 1 ogni 100mila abitanti. Ma sarà comunque più alto di quello attualmente presente in Germania, Francia e Regno Unito, cioè i maggiori Paesi europei. E quasi 10 volte maggiore rispetto agli Stati Uniti, dove i membri del Congresso sono solo 535 a fronte di una popolazione di circa 330 milioni. Per fare questo calcolo, Ilfattoquotidiano.it prende in considerazione i rappresentanti eletti direttamente dai cittadini ed esclude chi appartiene ai rami non elettivi dei Parlamenti nazionali, come la Camera dei lord inglese o il Bundesrat tedesco. Se vincerà il No, invece, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

