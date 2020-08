Real Madrid, Vinicius non si ferma mai: allenamento anche di notte (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - Archiviata la stagione con la conquista del 34° titolo di campione di Spagna, il Real Madrid presto riprenderà i lavori in vista della nuova stagione. Intanto, anche in vacanza, Vinicius ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Archiviata la stagione con la conquista del 34° titolo di campione di Spagna, il Real Madrid presto riprenderà i lavori in vista della nuova stagione. Intanto, anche in vacanza, Vinicius lavora ...Il 20enne attaccante brasiliano lavora duramente anche durante le vacanze sotto l'attenta guida del suo preparatore di fiducia Thiago Lobo ...