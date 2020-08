Real Madrid, Carvajal: «Vorrei chiudere qui la mia carriera» (Di giovedì 27 agosto 2020) Dani Carvajal ha parlato dei suoi anni al Real Madrid Dani Carvajal, terzino destro del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Esquire dove ha parlato del suo futuro in Blancos e della qualità di Zinedine Zidane. ZIDANE – «La sua più grande virtù è la tranquillità che ci trasmette. Non si altera mai e, che le cose vadano bene o male, mantiene la calma. Inoltre, il suo punto di forza è che si fida molto della squadra. Ci fa sentire come se potessimo davvero fare tutto e questo rende la squadra vincente. Abbiamo vinto molto grazie a lui e continuo ad imparare molto ogni giorno». FUTURO – «Mi piacerebbe vincere ancora tanti titoli. Vorrei ritirarmi qui al ... Leggi su calcionews24

Calderon: "Dopo CR7, anche Messi via dalla Liga: farebbe molto male al campionato spagnolo"

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ai microfoni di France Football ha parlato del possibile addio di Messi al Barcellona: “Per l'immagine della Liga, un addio di Messi farebbe molto male a ...

