Razzismo, Naomi Osaka si ritira dal torneo di Cincinnati (Di venerdì 28 agosto 2020) Naomi Osaka si ritira dal torneo di Cincinnati per protesta contro il Razzismo. NEW YORK (STATI UNITI) – Naomi Osaka si ritira dal torneo di Cincinnati per protesta contro il Razzismo. La tennista giapponese non ha accettato la decisione degli organizzatori di far ripartire la manifestazione. Per la nipponica era in programma la semifinale contro la belga Mertens che approfitta del passo indietro della sua avversaria per andare in finale senza giocare. Si tratta di un gesto importante da parte della Osaka che è pronta a scendere in campo in prima persona contro il Razzismo. Il post di Naomi Osaa L’annuncio ... Leggi su newsmondo

