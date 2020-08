Ragazze di zucchero: trama e curiosità sul film thriller del 2014 (Di giovedì 27 agosto 2020) Ragazze di zucchero è il film che andrà in onda in seconda serata, a mezzanotte, su Rai 2. Il titolo originale di questo thriller del 2014 è Sugar Daddies, ovvero Paparini dolci. Ecco tutte le altre curiosità su questo film, il trailer, la trama e il cast completo. Ragazze di zucchero: trama, trailer, cast e curiosità Ragazze di zucchero ha come regista Doug Campbell. Il film è ambientato e girato negli Stati Uniti. Il film fu riservato solo alla Tv e non andò mai al cinema. La pellicola si basa su Kara, una ragazza universitaria che, per pagarsi gli studi, decide di intrattenere uno ... Leggi su nonsolo.tv

viktorslave22 : Le Ragazze dolci al bagno ?? fanno zucchero filato - enricostileroar : Il mio pomeriggio l’ho passato a guardare le persone che Harry segue su Twitter, vorrei dire a tutte le ragazze che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazze zucchero A che ora inizia Ragazze di zucchero il 28 agosto? Bellacanzone Rai: variazioni programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 17:05 Telefilm Squadra Speciale Stoccarda: “Appuntamento con la morte”. 1^ Visione Rai (anziché la puntata prevista) ...

Ragazze di zucchero su Rai 2 – trama, cast, finale

La seconda serata di Rai 2 è dedicata ad una pellicola thriller dal titolo Ragazze di zucchero. Si tratta di un film tv del 2014 di produzione statunitense. Le atmosfere sono a metà strada tra il poli ...

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 17:05 Telefilm Squadra Speciale Stoccarda: “Appuntamento con la morte”. 1^ Visione Rai (anziché la puntata prevista) ...La seconda serata di Rai 2 è dedicata ad una pellicola thriller dal titolo Ragazze di zucchero. Si tratta di un film tv del 2014 di produzione statunitense. Le atmosfere sono a metà strada tra il poli ...