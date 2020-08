Quattro positivi al coronavirus nel Chelsea: sospetto contagio a Mykonos (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo i test di rito al rientro dalle vacanze effettuati lo scorso weekend, sono risultati Quattro giocatori positivi al coronavirus al Chelsea. Lo scrive il Daily Mail, riportando di aver ricevuto conferme dal club stesso di questa situazione. L’identità non si conosce, ma c’è un sospetto concreto che si tratti di Mount, Abraham, Pulisic e Tomori, che erano stati in vacanza a Mykonos e ora sono in quarantena visto il recente rientro dall’isola come riferisce il Sun. Il problema – prosegue il Daily Mail – potrebbe toccare anche la nazionale inglese, dal momento che Abraham e Mount erano stati convocati per i prossimi impegni di Nations League da Southgate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Quattro positivi Coronavirus, 120 nuovi positivi in Regione. Quattro in più a Piacenza piacenzasera.it Covid-19: sono 135 i nuovi positivi, di cui 71 da rientro. Balzo anche del dato nazionale: in 1367 hanno contratto il virus, ma ci...

Sono 135 i nuovi positivi, di cui quasi la metà (71)da rientro: 41 dalla Sardegna e 30 dall’estero. Sono stati 3.026 tamponi effettuati in Campania. Il totale dei positivi è di 6.111 unità mentre il t ...

