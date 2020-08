“Quando i capelli li tagliava mamma”. Tutti pazzi per la foto dell’ex di Amici da bambino (Di giovedì 27 agosto 2020) “Quando i capelli li tagliava mamma”. Così il cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi commenta la foto da bambino ripescata da un vecchio album e poi condivisa con i suoi tanti follower di Instagram. Lo scatto vintage, apparso sul suo profilo qualche tempo fa, ha fatto presto furore. Sono passati anni e certamente oggi ha un altro taglio, non la ‘zazzerina’ come la definisce tra gli hashtag del post che ha collezionato quasi 40mila like e centinaia di commenti, ma a guardarlo bene, con attenzione, non è poi così difficile riconoscerlo. Ha partecipato al talent di Maria De Filippi lo stesso in cui vi hanno preso parte anche Stefano De Martino ed Emma Marrone e oltretutto per ben due anni consecutivi è salito sul palco dell’Ariston. ... Leggi su caffeinamagazine

CortesiLucia : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… - __pernicioso : RT @eeeeh_boh: @lostandsleepy_ Potrei mai puzzare per uno a due metri da me? Non tutti si mettono distanti. Mi sposto io da chi fuma. Perch… - zaynholdme : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… - noeeeeemii : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… - illuminatesann : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando capelli Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent