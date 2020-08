Qualificazioni Champions League, l’eliminazione del Celtic fa sorridere l’Atalanta… (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha destato molto clamore l'eliminazione nella fase di qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte del Celtic ad opera del Ferencvaros. Infatti, il risultato degli scozzesi aiuta, e non poco, l'Atalanta...Champions League, l'Atalanta in terza fasciacaption id="attachment 1000591" align="alignnone" width="572" Atalanta Papu Gomez (getty images)/captionInizialmente inserita in quarta fascia in vista del sorteggio che comporrà i gironi della prossima edizione della Champions League, l'Atalanta trae vantaggio dall'eliminazione a sorpresa del Celtic che le permette di salire in terza fascia prendendo appunto il posto degli scozzesi.In questo modo, la squadra di Gasperini raggiunge Inter e Lazio mentre la sola Juventus rimane ... Leggi su itasportpress

