"Punto da zanzara tigre": focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina (Di giovedì 27 agosto 2020) Un caso autoctono di febbre Dengue è stato identificato dal laboratorio di Microbiologia di Padova in un vicentino di 54 anni che avrebbe ricevuto il contagio attraverso una zanzara tigre che ha Punto un suo familiare, rientrato a fine luglio dall’Indonesia. Oggi c’è stata la conferma che il caso indice era apPunto quest’ultimo. Il virus Dengue non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso le zanzare che entrano in contatto con l’agente virale pungendo soggetti infetti e lo trasmettono con la puntura ad altri.I virus della Dengue non sono endemici in Italia, ma dei paesi tropicali, tra cui l’Indonesia. Il 54enne, infatti, non aveva effettuato alcun viaggio all’estero. Il paziente - ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Punto da zanzara tigre': focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina - Mil_Pas : RT @HuffPostItalia: 'Punto da zanzara tigre': focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina - Fusillide : RT @HuffPostItalia: 'Punto da zanzara tigre': focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina - ladympl : RT @HuffPostItalia: 'Punto da zanzara tigre': focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: 'Punto da zanzara tigre': focolaio di febbre Dengue in famiglia vicentina -