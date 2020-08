Pubblico impiego: il carrozzone dove corrono solo le spese (Di giovedì 27 agosto 2020) Formez Pa, l'associazione della Presidenza del Consiglio, che dovrebbe supportare lo Stato per formazione e concorsi, in realtà è un ente con troppi dirigenti e impiegati, e costi fuori controllo.L'associazione in cui Giuseppe Conte ha riciclato Alberto Bonisoli, per meno di un anno ministro per i Beni e le attività culturali, è un carrozzone aspira soldi che viene fuori da un lungo commissariamento: il Formez Pa. Organismo «in house» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrebbe aiutare la pubblica amministrazione nelle fasi di modernizzazione, ma è di supporto anche nel reclutamento e offre servizi di riqualificazione del lavoro nelle Pa. Nei concorsi, infatti, spesso c'è l'intervento del Formez.Come a Napoli, dove il concorsone della Regione Campania, fiore all'occhiello della campagna elettorale del ... Leggi su panorama

