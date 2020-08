PSG, pronta un’offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic: pronta un’offerta da 60 milioni di euro Il Paris Saint-Germain insiste per Sergej Milinkovic-Savic. pronta l’offerta di 60 milioni di euro per il club biancoceleste, che però non si accontenterà alla prima proposta. Come riportato dal Corriere della Sera, i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. In caso di prezzo congruo, il centrocampista serbo verrebbe lasciato libero di partire. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LorenzoPetito1 : @mr_kubra Calma calma. Non possiamo fidarci dei giornali. Ieri mettevano il psg fuori e oggi dicono che ha pronta u… - JCTweet_ : +++ NOTICIAS COGLIONAS +++ #Bernat non prolunga con il #PSG, che punta tutto su #Kurzawa ???? ?? La #Juve monitora,… - MinaInterista : @DondiegoSospeso @pap1pap Vero ma vedi come ci mette poco lo sceicco a farlo diventare testimonial di un’azienda qa… - p__antonio : Il Chelsea una buona soluzione per Thiago Silva...lui trova una società pronta a offrigli uno stipendio importante,… - Zebrone5 : @FabRavezzani Stando ai precedenti, ha già un'alternativa pronta e vuole farsi esonerare. Barca o psg? Avete qualche sentore? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG pronta PSG, pronta un’offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic Calcio News 24 Calcio Mercato. Aguero 'fa spazio' a Messi, Inter assalto a Vidal

ROMA, 27 AGO - Il City già lo aspetta, soprattutto i tifosi e l'amico Pep Guardiola. Ma il Psg non sta a guardare ed è pronto a rilanciare la posta. La richiesta-choc di Leo Messi di lasciare il Barce ...

Calciomercato Lazio, i rinnovi tardano ad arrivare: occhio alle sorprese

I protagonisti della scorsa stagione sono già al lavoro con Simone Inzaghi per preparare la prossima stagione. Per Claudio Lotito i calciatori migliori della Lazio sono cedibili solo per cifre da capo ...

ROMA, 27 AGO - Il City già lo aspetta, soprattutto i tifosi e l'amico Pep Guardiola. Ma il Psg non sta a guardare ed è pronto a rilanciare la posta. La richiesta-choc di Leo Messi di lasciare il Barce ...I protagonisti della scorsa stagione sono già al lavoro con Simone Inzaghi per preparare la prossima stagione. Per Claudio Lotito i calciatori migliori della Lazio sono cedibili solo per cifre da capo ...