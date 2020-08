Provenzano: “L’ordinanza di Musumeci sui migranti? Farlocca” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Nei giorni in cui montava la polemica sui migranti a Lampedusa, i contagiati nell’hotspot erano molto meno rispetto a quelli del Billionaire. Quella del governatore Musumeci e’ un’ordinanza farlocca che non ha avuto nessun effetto se non quello di scatenare il sindacato dei prefetti che hanno preteso chiarezza sui vari ruoli istituzionali”. Cosi’ il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ai microfoni di Agora’ su Rai3. Leggi su dire

AnnaMaritati : @Adnkronos Provenzano taccia, ché è meglio. L'ordinanza ha avuto l'effetto sperato: quello di far venire allo scop… - Musumeci_Angela : #agorarai Il ministro per sud, questo tal Provenzano è del PD e si vede,ha definito farlocca l'Ordinanza di un Pres… - infoitinterno : Guerra sui migranti, Provenzano “Governo impugnerà l’ordinanza propaganda di Musumeci” - luisa_chiari : RT @LaNotiziaTweet: L’ordinanza di #Musumeci è priva di ogni fondamento giuridico. #Provenzano: “E’ solo propaganda. Va impugna e molto pro… - carlucci_cc : RT @LaNotiziaTweet: L’ordinanza di #Musumeci è priva di ogni fondamento giuridico. #Provenzano: “E’ solo propaganda. Va impugna e molto pro… -

