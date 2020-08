Prosegue la cooperazione militare tra Cina e Russia (Di giovedì 27 agosto 2020) Un sottomarino non nucleare di ultima generazione: è questa l’arma a cui stanno lavorando, in modo congiunto, Cina e Russia. A riferirlo è stato un rappresentante dell’Agenzia russa di cooperazione per la difesa all’agenzia Sputnik. “Al momento, stiamo lavorando con la Cina allo sviluppo congiunto di un sottomarino non nucleare di ultima generazione. È troppo … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ricostruzione post terremoto, prosegue la cooperazione tra Italia e Albania ALBANIA NEWS Commissione Adozioni, il vicepresidente sarà Vincenzo Starita

Lo annuncia la ministra Elena Bonetti: «Coniuga umanità e competenza, potrà proseguire il percorso avviato e favorire un ulteriore rilancio del sistema delle adozioni internazionali italiano, anche ne ...

Addio a Casadio, figura storica della cooperazione

Si è spento Amleto Casadio, figura storica della cooperazione, negli anni 70 presidente del Consorzio ravennate e poi vice presidente della Sapir. Aveva 98 anni. "Lo ricordo come un uomo molto concret ...

