Primo round per Musumeci: i migranti lasciano Lampedusa (Di giovedì 27 agosto 2020) Maurizio Zoppi Guerra sui migranti, Musumeci ancora all’attacco. 850 migranti salperanno da Lampedusa attraverso due navi quarantena. Svuotato anche l'hotspot di Messina Il pugno duro del governatore Nello Musumeci all'esecutivo romano inizia a dare i suoi frutti. L'emergenza di Lampedusa in merito agli oltre mille migranti presenti nell'hotspot in Cotrada Imbriacola si riduce nettamente. In giornata lasceranno 850 nord africani l'isola siciliana. I migranti saranno imbarcati sulle navi Azzurra e Aurelia, dotate di apposite zone rosse per isolare quelli positivi al covid. Dall'inizio dell'estate i migranti arrivati in Sicilia sono più di settemila. La seconda nave disposta dal ministro dell'Interno per la ... Leggi su ilgiornale

corsedimoto : SUPERSPORT - Andrea #Locatelli verso il primo dei due round ad Aragón, con una recente giornata di test a referto.… - dianatamantini : SUPERSPORT - Andrea Locatelli verso il primo dei due round ad Aragón, con una recente giornata di test a referto. C… - GanGian : Ragazzi il primo Round termina con una vittoria schiacciante per Spyro a breve secondo round - MRosspach : ?? Primo round domani sera. Potrebbe transitare solo fumo oppure l'arrosto e pure il contorno. Queste le due possibi… - xhungryforart : RT @xhungryforart: RAGAAAAAA (mi rivolgo soprattutto alle fans dei Jonas)?????? Se facessi un sondaggio con vari round per eleggere la mig… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo round Essilux perde il primo round in Olanda su GrandVision FashionNetwork.com IT FIA F3 | Spa-Francorchamps 2020: anteprima e orari del weekend

Logan Sargeant guida la classifica della Formula 3, ma a Spa-Francorchamps è sfida aperta con Oscar Piastri che ha un solo punto di svantaggio. Mancano davvero pochi appuntamenti alla fine della stagi ...

Supersport: Andrea Locatelli, la prova Aragón per conservare l’imbattibilità

Andrea Locatelli verso il primo dei due round ad Aragón, con una recente giornata di test a referto. Continuerà a dettare legge in Supersport? Nuovo weekend di gara, rinnovate ambizioni per Andrea Loc ...

Logan Sargeant guida la classifica della Formula 3, ma a Spa-Francorchamps è sfida aperta con Oscar Piastri che ha un solo punto di svantaggio. Mancano davvero pochi appuntamenti alla fine della stagi ...Andrea Locatelli verso il primo dei due round ad Aragón, con una recente giornata di test a referto. Continuerà a dettare legge in Supersport? Nuovo weekend di gara, rinnovate ambizioni per Andrea Loc ...