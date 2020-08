PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Dzeko-Milik in 48 ore" (Di venerdì 28 agosto 2020) L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in PRIMA PAGINA dando spazio al mercato ed il futuro di Edin Dzeko ed Arek Milik, collegati in maniera stretta: oggi l'incontro con Fienga ed il bosniaco - si le ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Prima pagina, tutti vogliono Messi: Guardiola è in pole ma il Barça non ci sta Siamo la Roma PRIMA PAGINA - CdS: "Milik, la Roma alza l'offerta ed il Napoli ci pensa"

"Messi and the City. Ma il Barça non molla" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio all'affaire Leo Messi, con il giocatore che ha chiesto di andar via ma il club catalano non mo ...

Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata Daisy Dove, la foto su Instagram

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. La cantante americana ha dato alla luce la piccola Daisy Dove, prima figlia della coppia. L’annuncio della nascita è arrivato su Instagram, con una ...

