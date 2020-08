Previsioni meteo Udine 28-30 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Una saccatura atlantica, approfondendosi verso la Penisola Iberica, determina il richiamo di correnti sudoccidentali a tratti molto umide e instabili tra venerdì sera e domenica sera. Previsioni meteo:Venerdì 28 agosto: Dal pomeriggio probabili locali rovesci e temporali, più frequenti dalla sera e nella notte, anche forti.Sabato 29 agosto: Si prevedono rovesci e temporali, anche forti, più probabili e frequenti dal pomeriggio-sera, con piogge localmente intense.Domenica 30 agosto: Probabili rovesci e temporali diffusi, anche forti, con piogge localmente molto intense. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud. In serata possibile attenuazione dei fenomeni. Leggi su udine20

Adnkronos : #Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, CROLLA l'ESTATE! Già da Lunedì #PIOGGIA, #GRANDINE e pure #FREDDO. Ecco le PREVISIONI… - SkySportF1 : Vedremo la pioggia a Spa? Il meteo per il weekend #BelgianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i aggiornate giovedì 27 agosto 2020 - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territ… -