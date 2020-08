Preliminari Europa League 2020/21, i risultati: ok Malmö e Rosenborg, Hammarby avanti (Di giovedì 27 agosto 2020) Poche sorprese nel primo turno di qualificazione di Europa League 2020/21. Il preliminare sorride alle favorite: vanno avanti Cska Sofia (2-1 al Sirens), Malmö (2-0 al Cracovia), Rosenborg (4-2 al Breidablik). Out invece la Dinamo Minsk sconfitta per 2-0 dal Piast mentre sono finite in goleade le partite tra Apollon e Saburtalo Tbilisi (5-1) e tra Bodo e Kauno Zalgiris (6-1). I risultati K. Almaty-Noah 4-1 Ordabasy-Botosani 1-2 Ventspils-Dinamo Auto 2-1 Borac Banja Luka-Sutjeska 2-1 Teuta-B. Jerusalem 2-0 Dinamo Minsk-Piast 0-2 Lincoln-Union Titus Petange 2-0 Alashkter-Renova 0-1 Apollon-Saburtalo Tbilisi 5-1 Bodo-Kauno Zalgiris 6-1 Netfci Baku-Shkupi 2-1 Sumqayit-Shkendija 0-2 MOL Fehervar-Bohemiams 2-1 Ljubljana-Vikingur Reykjavik 2-1 Aarhus-Honka 5-2 Cska Sofia-Sirens ... Leggi su sportface

romi_andrio : RT @PrimaBergamo: Era una speranza, adesso è ufficiale: Atalanta in terza fascia nella Champions 2020/2021: di Fabio Gennari Mentre aspetti… - CCokina12 : Domanda 1: quando iniziano i preliminari di Europa League? domanda 2: quando inizia il campionato ? Domanda 3: qua… - Alberto_Chiffi : @SimoneCristao L'assenza di Romagnoli dai convocati è dovuto al non completo recupero dall'infortunio? Se si c'è la… - AttilaAzureRive : RT @delinquentweet: Ah già ma ci sono i preliminari di Europa League ?? - DocStrowman : RT @YvanGoSlow24: @il_elliott Soldy, per l'amor di dio, state trattando un 39enne, uno scarto del Real e farete i preliminari di Europa Lea… -