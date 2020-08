Portabilità numero telefonico: per il ritardo risponde la compagnia? (Di giovedì 27 agosto 2020) Sanzionata compagnia telefonica per ritardo nella portabilitàritardo della portabilità dipeso dalla mancata produzione del documento di identitàIl ritardo della portabilità è imputabile all'utente se non produce il documentoSanzionata compagnia telefonica per ritardo nella portabilitàTorna su Con la sentenza n. 9097/2020 (sotto allegata) il Tar del Lazio accoglie il ricorso di una compagnia telefonica riconoscendo che il ritardo nell'eseguire la portabilità, nel caso di specie, è imputabile all'utente che non ha prodotto il proprio documento di identità e non ha richiesto formalmente la migrazione. Il processo amministrativo ha inizio quando una società telefonica ricorre al Tar per ... Leggi su studiocataldi

AxelJ2312 : @FASTWEBHelp buongiorno. Solo un info. Ho appena fatto il passaggio a Fastweb mobile e inviato firmato il modulo di… - RenatoPesa : @TIM4UAlessio buongiorno avrei bisogno di assistenza per portabilità numero a seguito di cambio - RenatoPesa : Portabilità numero: @TIM_Official aspetto un giorno e poi chiedo indennizzo - Stefanialove_of : @danielatulli @sararigby7 @VodafoneIT Anche io ho una seconda scheda Iliad ma credo che farò proprio la portabilità dal numero Vodafone - Stefanialove_of : @robiepa @VodafoneIT Passerò presto a liad ,ho già una scheda , ma farò la portabilità con questo numero questa settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Portabilità numero Vodafone: la promozione che ogni utente deve attivare subito TecnoAndroid