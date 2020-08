Porsche Taycan - Rimandato al 2021 il debutto della Cross Turismo (Di giovedì 27 agosto 2020) La Porsche posticipa al 2021 il debutto della Taycan Cross Turismo. A confermarlo, in occasione della presentazione del restyling della Panamera, è il ceo della Casa tedesca Oliver Blume. La decisione, ha spiegato il manager ad Automotive News, va attribuita alla forte domanda per la Taycan berlina e ai ritardi nella produzione dovuti all'emergenza coronavirus.La wagon elettrica slitta al 2021. La Porsche crede molto nell'elettrificazione, tanto da immaginare per il 2025 un rapporto di parità tra le vendite dei veicoli tradizionali e quelli a zero e basse emissioni. La Taycan Cross ... Leggi su quattroruote

