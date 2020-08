Pomezia, incredibile incidente: auto si incastra nel ponticello di Campo Iemini (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Forse un attimo di distrazione, oppure non conosceva bene la strada: fatto sta che la donna, una signora di Pomezia di 40 anni, nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, ha fatto un incidente davvero particolare e spettacolare, andandosi a incastrare con la sua auto nel ponticello di Campo Iemini. L’auto, da una prima ricostruzione, ha urtato lo spigolo del new jersey con la ruota anteriore e di conseguenza la macchina ha sbandato, incastrandosi in modo millimetrico tra i due muretti che costeggiano il ponte. A causa dell’urto la donna ha riportato un forte choc ed era in stato confusionale, oltre a varie contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e un’ambulanza del 118 che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

