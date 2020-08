Poggiomarino, imprese e infrastrutture: Falanga lancia la sfida (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaurizio Falanga presenta la sua idea di rilancio per Poggiomarino, fatta di imprese e infrastrutture. Rialziamo la testa non è solo uno slogan elettorale, ma un vero e proprio modo di pensare alla politica. “La nostra comunità cittadina esige rilancio, ha bisogno di risollevarsi e guardare con fierezza al futuro e questo può avvenire solo attraverso una adeguata politica delle imprese. La fuga di numerose piccole e medie imprese dal territorio poggiomarinese avvenuta in questi anni è la prova del fallimento delle attuali infrastrutture cittadine. Oltre a perdere le imprese stesse ed i lavoratori, si è così lasciata andar via la possibilità di crescita ... Leggi su anteprima24

