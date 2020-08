Pogba positivo al coronavirus: tolto dai convocati della Francia (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba fuori dai convocati di Didier Deschamps per le partite contro Svezia (5 settembre) e Croazia (8 settembre) di Nations League. Il centrocampista del Manchester United è risultato positivo al Covid-19. Al suo posto è stato chiamato il giovane Eduardo Camavinga (17 anni) del Rennes.INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Francia, #Pogba positivo al #Coronavirus L'annuncio del ct #Deschamps - marcoconterio : ?? ???? #Pogba positivo al #COVID19 e fuori dai convocati della #Francia. Prima chiamata per #Camavinga e #Aouar. Sorp… - MediasetTgcom24 : Calcio: Pogba positivo al Coronavirus - MomentiCalcio : #Francia, oltre a #Pogba anche #Ndombele #positivo al #Covid. E #Deschamps lo #esclude dalla #Nazionale - CiaoKarol : Coronavirus. Paul Pogba, campione di calcio ed ex della Juventus, è positivo al Covid: Coronavirus: anche Paul Pogb… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba positivo

Paul Pogba è risultato positivo al Covid-19 ed è stato escluso dalla lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni in Nations League. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha deciso ...L'incubo Coronavirus torna a far capolino anche in Premier League: dopo aver appreso della positività di Paul Pogba, c'è da affrontare un serio problema in casa Chelsea che coinvolge ben otto membri d ...