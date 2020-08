Pogba positivo al coronavirus: salta convocazione con la Francia (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche Paul Pogba positivo al coronavirus. Il centrocampista del Manchester United ha contratto il Covid-19 e per questa ragione è uscito dai convocati di Didier Deschamps con la Francia per le partite contro Svezia (5 settembre) e Croazia (8 settembre) di Nations League.Pogba positivo al coronavirus: non è il solocaption id="attachment 664923" align="alignnone" width="600" Pogba (getty images)/captionIl centrocampista del Manchester United è risultato positivo al Covid-19. Al suo posto è stato chiamato il giovane Eduardo Camavinga (17 anni) del Rennes. Ma non solo Pogba è stato vittima del virus, infatti, è stato contagiato anche Ndombele. Il c.t. dei bleus ha chiamato tra i ... Leggi su itasportpress

