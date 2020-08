Pogba positivo al Coronavirus, espulso dalla nazionale francese (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba del Manchester United ha contratto il Covid-19 dopo essere risultato positivo al test per il virus, e successivamente è stato sostituito nella nazionale francese prima del ritorno in Premier League. La star del Manchester United Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus ed è stato sostituito nella nazionale francese. Il centrocampista non è … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

