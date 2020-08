Pogba e Ndombele positivi al Coronavirus: fuori dalle convocazioni della nazionale francese (Di giovedì 27 agosto 2020) Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus. Il 27enne avrebbe dovuto essere convocato nella nazionale francese in vista delle partite della Nations League contro Svezia e Croazia a settembre. Ma la Federcalcio francese (FFF) ha confermato che Pogba non entrerà in rosa ed è stato sostituito dal centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga. Anche Tanguy Ndombele, calciatore del Tottenham, è risultato positivo al Coronavirus e non sarà convocato per la nazionale, secondo il quotidiano francese ‘L’Equipe’. Coronavirus, 4 positivi al Chelsea. Altri 4 in isolamento, ... Leggi su calcioweb.eu

Sotto la regia di Pirlo i campioni d’Italia si apprestano a cambiare faccia sia per ragioni tecniche che economiche: Dybala è in vendita ma al suo posto si profila un grande ritorno – Ecco tutte le ma ...

