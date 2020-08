Pogba e Ndombele positivi al Coronavirus: Deschamps li esclude dai convocati (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo la Serie A italiana anche la Premier League non è stata risparmiata dal Coronavirus. Paul Pogba e Tanguy Ndombele, centrocampisti di Manchester United e Tottenham, sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi devono rimanere in isolamento 14 giorni e dunque non potranno rispondere ai prossimi impegni della Francia contro Svezia e Croazia. Al loro posto il ct Deschamps ha chiamato Edoardo Camavinga e Adrian Rabiot. Per quest’ ultimo si tratta di un colpo di scena, dopo che si era autoescluso dai convocati per i Mondiali in Russia del 2018. Il bianconero aveva anche scritto una lettera al ct spiegandone il motivo. Dopo due anni, però, Deschamps, sembra averlo perdonato: “Non l’ho avvertito che l’avrri chiamato e spero si ... Leggi su sport.periodicodaily

